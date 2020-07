L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato dei vari problemi in casa Roma affrontando anche il tema delle cessioni. I principali nomi che sarebbero pronti a lasciare la squadra sarebbero Fazio, Perotti, Cetin, Juan Jesus e Under. Per l’esterno turco c’è stata una prima offerta del Napoli, pari a 25 milioni più 6 di bonus. La dirigenza giallorossa avrebbe però aumentato la propria valutazione e ne vorrebbe 35. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla trattativa.