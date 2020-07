Ieri sera è andata in onda su Facebook e twitch una nuova puntata di MondoNapoli Live. Se ve la siete persa, ti basterà cliccare qui per rivederla dall’inizio. Nella prima parte della diretta si è parlato di Atalanta–Napoli, con analisi di dati e statistiche varie. Gli azzurri purtroppo sono usciti sconfitti da Bergamo ma secondo i nostri esperti è un risultato che ci può stare vista la superiorità degli avversari dal punto di vista tecnico e visto anche l’andamento generale di questa stagione.

La seconda parte della trasmissione è stata dedicata invece al grande ospite della serata, il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale della SSC Napoli. Per ascoltare l’intervista integrale, clicca qui.

Nella sua lunga intervista il dottore ha affrontato vari argomenti, sia di carattere generale come gli infortuni muscolari nell’ultimo periodo (clicca qui per ascoltare le sue parole in merito), sia di tipo specifico come la situazione di Faouzi Ghoulam che puoi trovare qui. Un caso meno recente è stato invece quello di Juan Camilo Zuniga, di cui il nostro ospite ha parlato così.

Al dottore è stato poi chiesto chi preferisse dal punto di vista fisico e atletico tra due attaccanti che hanno fatto la storia in azzurro, ossia Cavani e Higuain. Questa è stata la risposta di De Nicola.

Di seguito gli è stato chiesto il motivo del suo addio al Napoli, cliccando qui potrai ascoltare la sua risposta. Mentre per sapere i suoi possibili progetti futuri, ti basterà cliccare qui.

