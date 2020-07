Nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, il capitano Lorenzo Insigne è tornato anche sulla gestione Ancelotti, esponendosi in maniera critica nei confronti dell’ex allenatore che ha avuto scarsa fortuna in azzurro:

“Io gli ripetevo che doveva metterci maggiore pressione, per rendere dobbiamo essere anche bacchettati. Non sono nessuno per giudicarlo, ma in quel momento avevamo necessità di qualcuno che ci facesse sentire il fiato sul collo. E’ un’autocritica, da professionista ammetto che lui era troppo morbido. Gattuso? E’ un allenatore molto esigente ed è un motivatore. Mi fa sentire al centro del progetto e io spero di ripagare la sua fiducia”.