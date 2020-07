Il Napoli è in attesa della risposta di Osimhen. L’attaccante è reduce da due giorni da turista in città e incontri con Gattuso e ADL, nel club c’è molto ottimismo. Ne parla il Corriere Dello Sport: “Hanno lasciato segni profondi sull’umore dell’attaccante, l’ambiente lo ha colpito molto. Non resta che attendere il verdetto e definire l’accordo concordato con il Lille, forse doppio perché gli azzurri sono sulle tracce di Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni”.