I prossimi giorni, al limite la prossima settimana sarà quella decisiva per Victor Osimhen: il Napoli ha veramente pressato in tutti i modi il giovane attaccante nigeriano e il suo entourage, sia facendolo venire a Napoli sia incontrando De Laurentiis e Giuntoli.

Adesso questo corteggiamento così intenso è finito ed ora il Napoli, come riporta Radio Kiss Kiss in diretta, attende una risposta da parte di Osimhen: questa risposta e questo ipotetico sì è atteso per la giornata di lunedì o, al limite, per la giornata di martedì.

In caso di accordo positivo tra il club e l’attaccante, Giuntoli inizierà a trattare con la dirigenza del Lille per l’acquisto del suo cartellino.