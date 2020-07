Come ogni giorno, alle 18, la Protezione civile pubblica i dati delle ultime 24 ore relativi alla diffusione del contagio in Italia e servono per capire come sta andando l’andamento del virus nella nostra nazione. Questi i dati di oggi:

Nuovi contagi: 223(+0,1%)

223(+0,1%) Decessi : 15(+0,04%)

: 15(+0,04%) Guariti : 384(+0,2%)

: 384(+0,2%) Soggetti attualmente positivi : 14484

: 14484 Incremento dei soggetti attualmente positivi : – 176(-1,2%)

: – 176(-1,2%) Tamponi : 77096

: 77096 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,28%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 94.223 (+115, +0,1%; ieri +98)

Emilia-Romagna 28.562 (+27, +0,1%; +27)

Veneto 19.314 (+5; ieri +20)

Piemonte 31.394 (+16, +0,1%; ieri +13)

Marche 6.789 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Liguria 9.987 (+3; ieri +2)

Campania 4.712 (+10, +0,2%; ieri +3)

Toscana 10.267 (+9, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.091 (+1; ieri +9)

Lazio 8.141 (+11, +0,1%; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.318 (+4, +0,1%; ieri +2)

Abruzzo 3.298 (+6, +0,2%; ieri +3)

Puglia 4.533 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.446 (+2, +0,1%; ieri +3)

Bolzano 3.091 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Calabria 1.182 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.369 (+1, +0,1%; ieri +2)

Valle d’Aosta 1.196 (+1, +0,1%; nessun nuovo caso)

Trento 4.871 (+6, +0,1%; ieri +1)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila)

Basilicata 404 (+2, +0,5%; ieri nessun nuovo caso)