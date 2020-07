Stando a quanto riferito da SportMediaset, Cristiano Giuntoli è al lavoro non solo per Victor Osimhen, ma anche per Dominik Szoboszlai. L’ungherese ha una clausola di 25 milioni di euro ed è già in programma un incontro con gli agenti. Potrebbe prendere il posto di Allan, visto che il brasiliano sembra destinato a partire, forse in direzione Everton.