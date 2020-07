Radio Kiss Kiss: Osimhen-Napoli, nessun accordo, ma segnali positivi

La SSC Napoli non ha trovato alcun tipo di accordo con Victor Osimhen e il Lille, società proprietaria del cartellino dell’attaccante nigeriano.

A comunicarlo Valter De Maggio, che attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss ha dichiarato:

“La società ha specificato di non aver definito la trattativa con calciatore e club francese, ma, i segnali mandati da Osimhen sono più che positivi.

Il calciatore è rimasto estasiato della città oltre che del patrimonio culinario partenopeo, il ragazzo è stato ospite di Gattuso presso un noto ristorante in centro città, oggi potrebbe fare una capatina a Capri, ma la possibilità di tornare in Francia non la escludiamo”.