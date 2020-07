Osimhen, ma non solo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli sono in ballo grandi operazioni di mercato. Infatti, oltre all’attaccante del Lille, Giuntoli starebbe per definire anche gli acquisti di Boga e Under.

Le due trattative, continua il quotidiano, sono infatti a buon punto e non sono escluse altre sorprese con la Roma. Il Napoli è nel pieno del mercato, come se domani non ci fosse un match clou da giocare…