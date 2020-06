L’attaccante del Lille, classe ’98, Victor Osimhen è da tempo sulla lista dei desideri azzurri come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro del giovane attaccante, che potrebbe essere tinto d’azzurro. Osimhen e il suo agente sono attesi a Castel Volturno nella giornata di oggi, a confermalo è il giornalista di Sky, Gianluca di Marzio:

“Confermato per oggi l’incontro organizzato dal @sscnapoli per bloccare #Osimhen: partenza fissata alle 12 dalla Francia, ci sarà anche il giocatore del @losclive insieme ai suoi agenti, resteranno qualche giorno in città @SkySport #Calciomercato“