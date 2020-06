Ieri, come di consueto, si è tenuta la nostra trasmissione, MondoNapoli Live, in diretta su Facebook e Twitch alle 21:30. Qui vi proponiamo un breve riassunto scritto della live, ma se volete potete recuperarla per intero cliccando qui.

Talk Napoli-SPAL

All’inizio della trasmissione abbiamo parlato della partita di domenica: Napoli-SPAL. Qui i nostri esperti si sono soffermati sulla bella prestazione degli azzurri, che hanno letteralmente dominato il match.

Poi, abbiamo anche letto (e commentato) le pagelle della partita, che potete trovare qui. Il centrocampo, specialmente, si è dimostrato fondamentale nella vittoria contro i ferraresi. In particolar modo Fabian ha sciorinato una prestazione da vero top player.

Under al Napoli?

Dopo il talk, il nostro esperto di mercato Davide Luise ha parlato della possibile trattativa di mercato tra Napoli e Roma per Under. L’esterno turco pare essere infatti in cima alla lista di Giuntoli per rinforzare l’attacco, specie in vista di un addio – molto probabile – di Callejon.

Come ci ha raccontato Luise, i contatti sono avviati. Il Napoli avrebbe finora offerto una cifra vicino ai 20-22 milioni, mentre la Roma ne vorrebbe circa 35. Tuttavia, Under sembra molto interessato a un trasferimento. Insomma, i presupposti ci sono tutti.

Con Gattuso giocano “quasi” tutti

Infine, uno degli ultimi argomenti ha riguardato il turnover di Gattuso. L’allenatore calabrese ha finora fatto giocare tutti, tranne tre calciatori. Il primo è ovviamente il terzo portiere Karnezis, mentre dagli altri due ci si aspettava forse un minutaggio maggiore.

Parliamo di Luperto, che con Ancelotti era riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella prima parte della stagione, e di Llorente. Il centravanti spagnolo, dopo i goal a Liverpool e Lecce, è praticamente scomparso dai radar.

