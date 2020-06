FOTO – Osimhen atterrato a Capodichino: le prime immagini

Blitz di Victor Osimhen a Napoli, la società azzurra vorrebbe chiudere la trattativa al più presto. Il giocatore è da poco atterrato a Napoli, nel pomeriggio è previsto l’incontro con la società partenopea per cercare l’accordo e inoltre visionerà anche degli appartamenti in città. Osimhen è ormai il primo della lista per il prossimo mercato azzurro! Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato le prime immagini del suo arrivo: