Entourage Osimhen: “Il Napoli è molto interessato a Victor, e al ragazzo piace tanto Napoli. Un solo problema”

Christophe Galtier, tecnico del Lille, a RFI ha praticamente aperto alla cessione di Victor Osimhen: “Non giriamoci intorno: Victor Osimhen andrà via sicuramente”. Il giovane attaccante del Lille è in cima alla lista dei desideri della prossima sessione di mercato del Napoli per sostituire Arek Milik. La società azzurra non vuole perdere tempo e vuole chiudere subito la trattativa. Infatti, Osimhen e l’agente oggi sono attesi a Castel Volturno. A svelare qualche dettaglio della trattativa è stato il cognato e membro dell’entourage di Victor, Osita Okolo, intervistato da TuttoMercatoWeb.com:

La trattativa col Napoli a che punto è?

“Victor piace molto a De Laurentiis e all’intera dirigenza azzurra, il loro interesse è importante. Ci sono già stati dei contatti”.

È vero che il Napoli avrebbe già “prenotato” il ragazzo per 60 milioni di euro?

“Questo no. Non c’è nessun accordo preventivo col Napoli, ad oggi. Vedremo cosa succederà”.

L’offerta del Napoli attrae il giocatore? “A Victor piace sia Napoli città, fantastica, sia come squadra. Ha fatto tanto bene col Lille (18 gol in 38 presenze nel 2019-2020, ndr) e non mi sorprende l’interesse di una big italiana. Se parliamo di Serie A, tuttavia, vanno considerati tanti altri fattori…”.

Del tipo? “Il tema razzismo. Dal mio punto di vista questo è un grosso problema in Italia, purtroppo è molto diffuso come fenomeno. In ogni caso, sarà Victor a decidere. L’ultima parola sul suo futuro spetterà solo a lui”.

Domanda secca per chiudere: Osimhen secondo lei giocherà nel Napoli nella prossima stagione?

“Se tutte le parti in causa saranno d’accordo, perché no?”.