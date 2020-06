Come ogni giorno, alle 18, la Protezione civile pubblica i dati relativi alla diffusione del contagio del Coronavirus in Italia. Questi i dati delle ultime 24 ore:

Nuovi contagi: 142(+0,06%)

Decessi: 23(+0,07%)

Guariti: 1052(+0,6%)

Soggetti attualmente positivi: 15563

Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 933(-5,7%)

Tamponi: 48273

Rapporto Nuovi Tamponi/Contagi: 0,29%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 93.901 (+62, +0,1%; ieri +78)

Emilia-Romagna 28.492 (+20, +0,1%, ieri +16)

Veneto 19.286 (+8; ieri +3)

Piemonte 31.349 (+11; ieri +2)

Marche 6.785 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Liguria 9.977 (+3, ieri +7)

Campania 4.690 (+24, +0,5; ieri +1)

Toscana 10.250 (+2, ieri +5)

Sicilia 3.080 (+2, +0,1%; ieri +1)

Lazio 8.110 (+5, +0,1%; ieri +9)

Friuli-Venezia Giulia 3.308 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Abruzzo 3.287 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Puglia 4.531 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Umbria 1.441 (+1, ieri nessun novo caso)

Bolzano 2.639 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Calabria 1.181 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.366 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.195 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.863 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 402 (nessun nuovo caso, ieri +1)