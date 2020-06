L’amore continua. José Callejon e il Napoli, ancora insieme (come detto qui, leggi per i dettagli). Altri due mesi, per il momento. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza domani, ma in queste ore si procederà con la ratificazione della proroga del contratto. Ieri, contro la Spal, José si è liberato delle preoccupazioni di queste mesi con una delle migliori prestazioni della stagione e siglando anche una rete. Callejon vestirà azzurro fino al 31 agosto, per il momento. A breve la firma, ormai ci siamo. Lo riferisce Sky Sport.