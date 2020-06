Di Lorenzo e Mario Rui pronti al rinnovo: la conferma dell’agente

Questione rinnovi. Il Napoli continua a lavorare per blindare i suoi migliori giocatori. Oggi tocca a Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo che, ormai, sono destinati a continuare l’avventura con la maglia del Napoli. A confermare la notizia è Mario Giuffredi, loro agente, a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Incontro per rinnovo? C’è stato già giovedì scorso, per entrambi. In linea di massima abbiamo trovato l’accordo, mancano pochi dettagli. Si tratta di limare piccole questioni e procedere. I giocatori stanno facendo molto bene in campo, De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscerlo”.