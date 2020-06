Ag. Hysaj: “Futuro? Deciderà solo Elseid! Vi dico cosa mi ha detto ADL”

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro del suo assistito:

“Giovedì sono stato da De Laurentiis, vuole che Elseid rimanga a tutti i costi, così come Gattuso. Il problema non è economico, il ragazzo deve essere convinto di restare, e lo deve maturare in tranquillità. Se dovesse arrivare a maturare questa riflessione allora è giusto che firmi, se dovesse restare qualche dubbio anche traumatizzato dalla gestione Ancelotti allora è giusto che vada via. Con Gattuso sta riprovando le stesse sensazioni della gestione Sarri.

Roma? Nel panorama calcistico c’è carenza di terzini, sfido chiunque a trovare uno come Elsi che ha così tante presenze, sia in campionato che in Champions. Ha inoltre 26 anni ed è appetibile per tanti club europei.

Juve? Hysaj è accostato a Sarri ogni volta che quest’ultimo cambia squadra, ma non è così. Sarri non chiede i giocatori, lascia fare al club in base alle caratteristiche”.