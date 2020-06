Top&Flop – Il peggiore di Napoli-Spal secondo MondoNapoli.it è…

Il gol di Mertens dopo soli tre minuti apre le marcature, poi segue Callejon a distanza di una mezz’ora, a concludere Amin Younes sempre più protagonista in questa ripartenza. Unica pecca della partita il gol di Petagna che alla mezz’ora aveva pareggiato i conti. Il flop per Mondo Napoli è stato Hysaj; che ha lasciato passare indisturbato Reca che subito messo in mezzo il pallone per Petagna, che da vero bomber ha segnato il gol del pareggio. Complice del gol subito, insieme al terzino albanese, anche Kalidou Koulibaly che non è riuscito a marcare l’attaccante della Spal e ad impedirgli di profanare la porta difesa da Meret.