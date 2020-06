Il Napoli dopo le fatiche di Verona torna al San Paolo e conquista la quinta vittoria consecutiva contro la Spal. Con un prestazione più che positiva, sin dai primi minuti, ha conquistato una vittoria importantissima che consacra il centrocampo -reparto di spicco di Gattuso – e un gruppo sempre più in fiducia. La mediana azzurra ha dettato i tempi grazie alla classe di Fabian Ruiz e alla giocate di Lobotka ed Elmas.

Il gol di Mertens dopo soli tre minuti apre le marcature, poi segue Callejon a distanza di una mezz’ora, a concludere Amin Younes sempre più protagonista in questa ripartenza. Unica pecca della partita il gol di Petagna che alla mezz’ora aveva pareggiato i conti. Il top per Mondo Napoli, così come tutto il centrocampo, è stato Fabian Ruiz; che con due assist all’inizio e al termine della partita ha regalato la vittoria al Napoli.