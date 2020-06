Mancano poco più di tre ore all’inizio della sfida tra Napoli e Spal, partita valida per la 28esima giornata di Serie A; a poche ore, dunque, Gattuso e Di Biagio stanno sciogliendo gli ultimi dubbi sugli uomini da mandare in campo stasera.

Negli azzurri, dovrebbe tornare titolare Meret, ex della partita, al posto di Ospina; in difesa si potrebbe riformare la coppia Manolas-Maksimovic, e tenere un turno a riposo KK, diffidato e a rischio per il super match contro l’Atalanta. Ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo: Gattuso potrebbe decidere di cambiarli tutti e tre e far partire dall’inizio Fabian, Lobotka e Elmas, mentre in attacco Mertens dovrebbe partire titolare nonostante l’affaticamento di stamattina.

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All.Gattuso

Nella Spal, Gigi Di Biagio vuole confermare la squadra che ha perso contro il Cagliari; probabilmente, giocherà Reca da terzino sinistro al posto di Sala e Dabo al posto di Castro. Confermato Petagna al centro dell’attacco.

Spal(4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Valoti, Missiroli, Dabo; Strefezza, Petagna, Fares. All. Di Biagio.