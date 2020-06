Napoli-Spal, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Di Biagio

Alle 19.30 inizierà Napoli-Spal e pochi minuti fa sono state pubblicate le formazioni ufficiali: nel Napoli, Gattuso schiera Meret in porta e Hysaj a destra, facendo riposare Di Lorenzo. Torna Mertens in attacco, mentre il centrocampo è totalmente rivoluzionato. Negli ospiti, Di Biagio schiera Cerri con Petagna in attacco, mentre sulle fasce giocano Strefezza e Fares.

Queste le formazioni ufficiali: