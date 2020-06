Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante polacco Arek Milik, il cui contratto ha scadenza a giugno 2021, è stato messo sul mercato visto che non sembra avere intenzione di rinnovare con il Napoli. Su di lui ci sarebbe l’interesse di molti top club in giro per l’Europa, partendo dalla Juventus e dal Milan, passando per il Tottenham ed arrivando all’Atletico Madrid. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro: non accetterà nessuna contropartita e cederà l’attaccante solo con un’offerta di almeno 40 milioni di euro.