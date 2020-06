Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente di Arek Milik, David Pantak, avrebbe visitato Castelvolturno per parlare con la società e chiarire la situazione relativa al rinnovo dell’attaccante polacco. Sembrerebbe che il calciatore avrebbe già un accordo di 5 milioni di euro di ingaggio con la Juventus, ma i bianconeri non hanno fatto arrivare ancora nessuna al Napoli. Si è aperto anche un altro scenario, ossia quello della permanenza in azzurro, visto che adora città e tifosi, ma vorrebbe avere certezza sui minuti giocati. Inoltre, De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola di 100 milioni di euro che il polacco avrebbe rifiutato.