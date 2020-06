Il Napoli vince ancora dopo i tre punti con l’Hellas Verona e si prepara al big match di giovedì contro l’Atalanta. Gattuso, in conferenza stampa, analizza il momento degli azzurri e spiega il suo pensiero sulla qualificazione in Champions. Di seguito riportiamo le parole del mister azzurro: “Giovedì andremo a giocarci la nostra partita. L’Atalanta non è una sorpresa e noi più di questo non possiamo fare… Penso più a rafforzare la squadra sul piano tattico visto che l’anno prossimo molti giocatori rimarranno qui. Callejon? Non poteva finire in questo modo, sono veramente contento della sua firma! Ha dato molto al Napoli e si impegna sempre in campo, ha dato una grandissima mano anche oggi!”.

Su Lobotka e Lozano: “Sono contento dalla prestazione dello slovacco. E’ un giocatore completamente diverso da Demme, meno ordinato, ma ci darà un enorme aiuto fino a fine stagione. Lozano adesso si sta allenando bene e io gli concedo delle possibilità. Speravo di vederlo segnare anche oggi, purtroppo non è andata così… Dobbiamo continuare su questa strada fino alla fine della stagione!”.