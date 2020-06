Il Napoli cederebbe Kalidou Koulibaly se dovessero arrivare offerte tra gli 80 ed i 100 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, per ovviare a questa possibile cessione, il Napoli si starebbe già guardando intorno per individuare il possibile sostituto del senegalese. Il preferito di Giuntoli, come riportato dal quotidiano, sembrerebbe essere Jean Clair Todibo, difensore francese ventunenne del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke 04. Il club catalano lo acquistò dal Tolosa, ma potrebbe lasciarlo partire visto che non è considerato un titolare, ma solo un buon rimpiazzo. La cifra che il Napoli vorrebbe offrire agli spagnoli è quella di 12 milioni di euro.