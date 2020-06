Il giornalista Raffaele Auriemma ha scritto su Tuttosport le possibili scelte di formazione di Gennaro Gattuso questa sera contro la Spal. Il tecnico calabrese dovrà tener conto di diffidati (Zielinski, Demme, Milik, Mertens, Koulibaly) e calciatori non al meglio (Mertens e Manolas), considerando che la prossima partita sarà il vero e proprio scontro diretto contro l’Atalanta. Scrive che ci saranno 6-7 cambi rispetto alla gara contro il Verona, nello specifico: uno tra Milik e Mertens riposerà, così come Demme e Zielinski (al loro posto Lobotka ed Elmas). Se Manolas dovesse dare risposte positive, anche Koulibaly potrebbe accomodarsi in panchina, inoltre Meret dovrebbe tornare titolare tra i pali al posto di Ospina, così come Hysaj dovrebbe far rifiatare Di Lorenzo.