Sky – Milik, rischio asta: tre top club si contendono il polacco, le ultime

L’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio con gli agenti di Milik, manifestando il proprio interesse per il calciatore: profilo che piace e che potrebbe – vista la situazione contrattuale – lasciare Napoli a cifre favorevoli nei prossimi mesi. Il rischio che sul polacco si scateni un’asta però è alto: oltre a Juventus e Atletico Madrid che hanno già mosso i primi passi per il giocatore, c’è anche da registrare l’interesse degli inglesi del Tottenham. Con Milik – 13 gol in 25 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia – che potrebbe essere uno dei nomi “caldi” del prossimo mercato.

Fonte: Sky Sport