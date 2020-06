Sky – Milik, fra le pretendenti anche un club spagnolo: ieri il primo vero sondaggio

La questione legata al futuro di Arek Milik è fra quelle che ha fatto più discutere negli ultimi mesi. Il polacco è stato accostato fortemente alla Juventus ma non solo, fra le pretendenti anche l‘Atletico di Madrid. Gli spagnoli erano emersi in queste ultime settimane, ma ieri c’è stato il primo vero sondaggio. A riguardo il portale gianlucadimarzio.com nella serata di ieri ha scritto:

“Gli occhi del mercato su Arkadiusz Milik: non solo Juventus, ma anche Atletico Madrid. In giornata primo sondaggio degli spagnoli con l’entourage dell’attaccante. Il contratto in scadenza lo mette in vetrina in questa finestra di mercato, ma il Napoli è disposto solamente ad ascoltare offerte importanti senza contropartite.

L’assenza di una clausola va a favore del Napoli, in questo modo la società azzurra non resterà spiazzata come accadde con Higuain, proprio in un filo diretto con la Juventus. Per arrivare a Milik, ad oggi, la condizione è di trattare un prezzo fisso per il cartellino. Trattativa tutt’altro che facile da gestire”.