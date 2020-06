Josè Callejon prolunga il contratto per i prossimi due mesi. Intesa tra le parti raggiunta grazie alla mediazione del direttore sportivo Giuntoli, a Rino Gattuso e all’entourage dello spagnolo classe 1987: un accordo che accontenta tutte le parti arrivato al termine di una trattativa complessa. Per legarsi fino al 31 agosto al Napoli, infatti, Callejon non pretendeva nessun indennizzo economico ma solo una copertura assicurativa: richiesta che la società azzurra ha adesso accettato. Con Callejon, al Napoli da sette anni, che sarà un’arma in più per Gattuso in questo finale di stagione.

Fonte: Sky Sport