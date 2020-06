L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla situazione legata al futuro di Faouzi Ghoulam:

“Il suo agente (stesso di Gattuso), Jorge Mendes, farà un nuovo check sulla situazione del suo assistito. Perché? Perché il Napoli non ha ancora deciso sul futuro del terzino algerino e già questo basta per far cambiare le carte in tavola.

Fino a qualche settimana fa, il potente agente aveva il compito di sistemare un calciatore che con i bonus arrivava a 3 milioni netti a stagione. Ingaggio pesante che la società partenopea voleva smaltire.

Ma qualcosa è cambiato. È cambiata la voglia del giocatore di tornare ai propri livelli e la stima di Gattuso e dello staff che hanno tutta l’intenzione di puntare a recuperare questo giocatore. Il lavoro di Rino ha fatto prendere tempo al ds Giuntoli. La situazione di Ghoulam verrà discussa a fine stagione, ora dovrà parlare il campo. Se Faouzi dimostrerà di aver recuperato, l’anno prossimo resterà in azzurro”.