Politano: “Champions? Pensiamo a noi stessi. Carichi per la SPAL”

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è stato ospite del salotto di Radio Kiss Kiss per un’intervista esclusiva. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

”Episodio ai rigori con la Juventus? Ho chiesto scusa al termine della partita, nonostante il goal sono gesti scorretti verso gli avversari. Primo goal in campionato? Sono al lavoro per quello.

Catenaccio? La fase difensiva è importante, ma ciò vale per tutte le squadre, il Napoli gioca bene, ma in fase di non possesso siamo una squadra solida.

Cinque cambi? C’è bisogno assolutamente di tutti in questa fase della stagione, potrebbe essere un’idea prolungabile anche al prossimo campionato.

Champions? L’Atalanta cammina forte, noi però dobbiamo pensare a noi stessi e macinare più punti possibili in classifica.

La SPAL è un avversario ostico, il caldo influirà visto l’orario in cui scenderemo in campo, noi siamo però concentrati e carichi, vogliamo fare una grande partita.

I tifosi ci mancano, non vediamo l’ora che ritornino, anche la Coppa Italia è stata una grande gioia, ma con la nostra gente all’Olimpico avrebbe avuto un altro sapore. Barcellona? Manca tanto tempo, bisognerà comprendere in quale condizione arriveremo al l’appuntamento, siamo carichi, ovvio pensarci ogni tanto, ma c’è tempo.

La città e la gente mi rendono felice, sono molto contento di essere qui, anche se ho dovuto ritardare i miei ‘tour’ visto il lockdown. Ringrazio in ogni caso i tifosi per il loro sostegno, anche attraverso Instagram, social in cui ricevo tanti messaggi”.