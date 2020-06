Ieri si è tenuta l’ottava puntata di MondoNapoli Live – la trasmissione della nostra redazione – in diretta su Facebook e Twitch. Abbiamo parlato di Verona-Napoli, del futuro di Milik e altri temi interessanti, anche con il nostro ospite Massimiliano Esposito.

Talk Verona-Napoli

Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Verona-Napoli, della vittoria piuttosto convincente degli azzurri e di alcuni scenari futuri. I nostri esperti si sono confrontati, ad esempio, sul futuro di Milik.

Qui sono prevalse due fazioni contrapposte tendenti allo scontro (verbale, siamo bravi ragazzi in fondo): la prima, guidata da Raffaele Ciccarelli, sostiene l’importanza di trattenere il polacco. Mentre la seconda, con Michele Cecere in primis, sostiene che in fondo una cessione di Milik è inevitabile. Per farci sentire la tua opinione, vieni in diretta!

Poi, abbiamo parlato anche delle due sorprese della partita di Verona: Lozano e Ghoulam. Il messicano è ancora un punto interrogativo, mentre per il terzino algerino bisognerà valutare le condizioni fisiche sul lungo periodo

Max Esposito

Successivamente, è arrivato il momento del nostro super ospite: Massimiliano Esposito. Accolto – con evidente gioia (e mica poca) – dalla nostra presentatrice Gabriella Mosca, l’ex calciatore del Napoli ci ha parlato della sua esperienza in azzurro, dalla società inesistente alla retrocessione in B.

Esposito ci ha raccontato com’è giocare nel Napoli, essendo napoletani:

Poi, l’ex calciatore del Napoli ci ha detto la sua versione sulla retrocessione e la finale di Coppa Italia contro il Vicenza del 1997:

