Coronavirus – Il bollettino della Protezione Civile: i dati del 26 giugno

Come di consueto alle ore 18, la Protezione Civile ha reso noto l’odierno bollettino relativo ai dati sull’andamento del Coronavirus in Italia. Questi i numeri aggiornati:

Nuovi Contagi : +259(+0,1%)

: +259(+0,1%) Decessi : +30(+0,1%)

: +30(+0,1%) Guariti : +890(+0,5%)

: +890(+0,5%) Soggetti attualmente positivi : 17.638

: 17.638 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -665(-3,6%)

: -665(-3,6%) Tamponi : 52.768

: 52.768 Rapporto nuovi contagi\tamponi: (0,43%)

Clicca qui per sapere come leggere al meglio i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 93.587 (+156, +3,6%; ieri +170)

Emilia-Romagna 28.393 (+46, +0,2% con un ricalcolo che aveva eliminato 4 casi; ieri +47)

Veneto 19.262 (+5; ieri +4)

Piemonte 31.311 (+15, +0,1%; ieri +20)

Marche 6.783 (+2; ieri +2)

Liguria 9.958 (+4; ieri +14)

Campania 4.665 (+3, +0,1%; ieri +17)

Toscana 10.226 (+2; ieri +2)

Sicilia 3.076 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Lazio 8.064 (+13, +0,2%; ieri +12)

Friuli-Venezia Giulia 3.307 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.285 (+1; ieri +1)

Puglia 4.531 (+1; ieri +1)

Umbria 1.440 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.634 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Calabria 1.178 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.194 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Trento 4.859 (+4, +0,1%; ieri +3)

Molise 445 (+1, +0,25; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno di fila giorno di fila)