UFFICIALE – Arriva il comunicato dell’Aia sui contratti in scadenza: sorride Callejon

Dopo aver comunicato l’intenzione di abbandonare la causa azzurra al termine di questa stagione, lo spagnolo Josè Callejon riceve conferma dall’Assocalciatori su come comportarsi allo scadere del contratto che lo lega al Napoli.



Secondo quanto si deduce, il calciatore può salutare la squadra al termine ordinario del contratto, ovvero entro il prossimo trenta giugno. Tuttavia, essendo le altre stagioni ancora in corso, seppure avesse già trovato un’intesa con un nuovo club, non potrà aggregarsi allo stesso prima del prossimo settembre.

Questo il comunicato dell’Aic:

“Nessuno potrà obbligarti a sottoscrivere un accordo di prosecuzione del rapporto lavoro per il

periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020

Analogamente, nessuno può importi di firmare un accordo che preveda un obbligo di

prestazione lavorativa per luglio e agosto 2020 senza retribuzione

Se alcuni di voi avessero in precedenza firmato un contratto preliminare con altro club italiano/straniero, non sarà possibile giocare con il nuovo Club prima del 1° settembre 2020“.