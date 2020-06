Il quotidiano La Repubblica riporta la querelle tra ADL e Callejon per restare oltre il 30 giugno e chiudere la stagione con il Napoli. Secondo il quotidiano infatti lo spagnolo ha chiesto un conguaglio economico oer terminare la stagione oltre il 30 giugno.

Il presidente del Napoli De Laurentiis però non ci sta e chiuse le porte ad una tale ipotesi. Se non docesse arrivare l’accordo domenica potrebbe già essere l’ultima partita per Jose Callejon in azzurro.