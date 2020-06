Questa sera alle 21:30 andrà in onda su Twitch e Facebook una nuova puntata di MondoNapoli Live. Per seguirci sarà sufficiente collegarsi sulla nostra pagina ufficiale Fb oppure sul nostro canale ufficiale Twitch. Vediamo adesso nello specifico di cosa si parlerà nella trasmissione.

Talk su Verona-Napoli

Per prima cosa si parlerà della vittoria del Napoli sul campo dell’Hellas Verona per 2-0, nella sfida andata in scena martedì. Saranno tanti gli argomenti affrontati e si darà spazio anche alla lettura delle considerazioni degli utenti.

Intervista

Dopodiché prenderà parte alla live l’ospite di stasera, ossia Max Esposito. Nato a Napoli, ha giocato sia nella squadra partenopea sia nel Verona negli anni ’90. Massimiliano ci farà compagnia rispondendo ad alcune domande tra cui quella del vincitore del gioco nella puntata di lunedì. Di seguito il video che il nostro ospite ci ha dedicato.

Rubrica Scommesse

Dopo la finestra dedicata a Max Esposito, si passerà alla rubrica sulle scommesse. In questo spazio ci saranno dei consigli su alcune partite dei top campionati europei e la schedina completa verrà pubblicata sui nostri canali social. Chiunque potrà prendere spunto oppure giocarla in maniera identica, augurandosi di vincere qualcosa (la scorsa volta ci siamo andati vicini).

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52