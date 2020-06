Coronavirus – Il bollettino della Protezione Civile: i dati del 25 giugno

Come di consueto alle ore 18, la Protezione Civile ha reso noto l’odierno bollettino relativo ai dati sull’andamento del Coronavirus in Italia. Questi i numeri aggiornati:

Nuovi Contagi : +296 (+0,1%)

: +296 (+0,1%) Decessi : +34 (+0,1%)

: +34 (+0,1%) Guariti : +614 (+0,3%)

: +614 (+0,3%) Soggetti attualmente positivi : 18303

: 18303 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -352 (-1,9%)

: -352 (-1,9%) Tamponi : 56061

: 56061 Rapporto nuovi contagi\tamponi: (0,53%)

I dati regione per regione:

Lombardia 93.431 (+170, +0,2%; ieri +88)

Emilia-Romagna 28351 (+47, +0,2%; ieri +44)

Veneto 19257 (+4, ieri +3)

Piemonte 31.296 (+20, +0,1%; ieri +22)

Marche 6.781 (+2; ieri +4)

Liguria 9.954 (+14; +0,1%; ieri +1)

Campania 4.662 (+17, +0,4%; ieri +11)

Toscana 10.224 (+2; ieri +5)

Sicilia 3.076 (+2, ieri +1)

Lazio 8.051 (+12, +0,1%; ieri +6)

Friuli-Venezia Giulia 3.305 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo) Abruzzo 3.284 (+1, ieri +1)

Puglia 4.530 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.439 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Bolzano 2.634 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Calabria 1.175 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (+1, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.194 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Trento 4.855 (+3, ieri nessun nuovo caso)

Molise 444 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quattordicesimo giorno di fila)