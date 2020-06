Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com, Jose Maria Callejon non lascerà il Napoli nel prossimo futuro! Lo spagnolo infatti ha comunicato alla società , proprio nella giornata di oggi, di voler continuare gratuitamente l’avventura in azzurro nei mesi di luglio e agosto. Dopo 7 anni infatti, sarebbe stato troppo crudele lasciare i partenopei il 30 giugno con il campionato e la Champions ancora in corso.