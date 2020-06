Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Milik e Lozano dopo le reti messe a segno contro il Verona da entrambi, che hanno portato la vittoria per 2-0. Queste le parole del giornalista:

Su Milik “Per il polacco il rinnovo è lontano, le parti non riescono a trovare un accordo. Se nei prossimi mesi non si dovesse arrivare a un compromesso, il giocatore sarà messo sul mercato in quanto il suo contratto scade nel 2021. Dalla sua cessione si potrà ricavare un buon tesoretto da spendere”.

Su Lozano “Le prossime partite saranno dei test importanti per quei calciatori che di solito giocano poco. Il futuro di Lozano molto probabilmente sarà lontano da Napoli ma sia lui che Milik verranno impiegati molto in questo finale di stagione“.