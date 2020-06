Sassuolo, Carnevali: “Boga operazione importante! Futuro? Vi spiego”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN, della situazione legata a Boga, obiettivo di mercato del Napoli:

“Per noi è stata un’importante operazione, anche economicamente, visto che lo abbiamo riscattato dal Chelsea. Faremo le nostre valutazioni, per quanto riguarda il suo futuro. Ora quello che per noi è importante è pensare a portare a termine questa stagione, non ad altro. Abbiamo giocatori importanti, come Boga, e la nostra politica non è quella di ‘distruggere’ la squadra”.