Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Gabriel Magalhaes del Lille: il difensore brasiliano dopo essere stato molto vicino all’Everton di Ancelotti a febbraio, potrebbe essere un nuovo giocatore a disposizione di Gattuso per la prossima stagione.

Il Napoli avrebbe offerto 25 milioni per il cartellino e 2mln netti al giocatore classe ’97, Gabriel però chiede un piccolo sforzo in più, ovvero due milioni e mezzo. Infine per poterlo tesserare il Napoli dovrebbe liberare un posto da extracomunitario. Ma il profilo piace, e De Laurentiis è pronto a regalare a Gattuso un bel colpo in difesa.