Sky – Verona-Napoli, le scelte di Juric: confermato Di Carmine davanti, torna Veloso a centrocampo

Dopo il trionfo Coppa Italia, il Napoli è atteso dalla difficile sfida di campionato contro il Verona, valida per la 27ma giornata di Serie A. La squadra di Juric arriva dal convincente successo contro il Cagliari nel recupero del 25mo turno e attualmente si trova a quota 38 in classifica, ad un solo punto dal Napoli, che ieri è stato raggiunto al 6° posto dal Milan, uscito vittorioso da Lecce.

Gli scaglieri dovranno fare a meno dello squalificato Borini e di Pessina, vittima di un affaticamento muscolare, anche se Juric proverà a recuperarlo fino all’ultimo. In conferenza il tecnico croato ha annunciato che alle spalle di Samuel Di Carmine, confermatissimo dopo la doppietta all’ultima, agirà Zaccagni, probabilmente affiancato da Verre. A centrocampo dovrebbe rivedersi Veloso in cabina di regia dopo aver saltato il recupero per un lieve ritardo di condizione, non si tocca Ambrabat. Sulle fasce spazio a capitan Faraoni e a un Lazovic in grande spolvero. Davanti a Silvestri verrà rilanciato Gunter, gli altri due posti del terzetto difensivo saranno occupati dai soliti Kumbulla e Rahmani.

Di seguito, i convocati del Verona:

Portieri: 1 Silvestri, 22 Berardi, 96 Radunovic; Difensori: 5 Faraoni, 6 Lovato, 13 Rrahmani, 15 Bocchetti, 21 Günter, 23 Dimarco, 24 Kumbulla, 33 Empereur, 98 Adjapong; Centrocampisti: 4 Veloso, 7 Badu, 14 Verre, 20 Zaccagni, 32 Pessina, 34 Amrabat, 88 Lazovic; Attaccanti: 9 Stepinski, 10 Di Carmine, 11 Pazzini, 29 Salcedo.