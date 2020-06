Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il Napoli avrebbe fissato gli incontri con gli agenti di Zienlinski e Mario Rui per il rinnovo dei contratti in scadenza nel 2021 per il polacco e nel 2022 per il portoghese.

Passi in avanti anche per il rinnovo di Maksimovic in scadenza nel 2021, nuovi contatti tra le parti con la fumata bianca ormai vicinissima.