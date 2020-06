Repubblica, Gattuso carica i suoi in vista dell’Hellas: le sue parole

Si è parlato molto dei discorsi di Gennaro Gattuso al suo Napoli, discorsi che hanno ben stimolato e caricato la squadra nel corso dei mesi della sua gestione. In vista dell’Hellas Verona, l’allenatore azzurro è tornato a parlare ai suoi ragazzi. L’edizione odierna di Repubblica riporta le sue parole:

“Avete raccolto i frutti della vostra serietà e professionalità. Giocheremo tre volte alla settimana e darò a tutti la possibilità di essere protagonisti. In cambio mi aspetto che nulla venga lasciato per strada: guai a chi molla anche di un centimetro…”

Parole forti e decise, come sempre, quelle di Ringhio ma che di certo caricheranno ancora una volta la squadra. Gattuso sa bene che c’è il rischio di un calo visti i dodici punti di distacco dall’Atalanta quarta, ma la zona Champions non è irraggiungibile. Ci sono 12 partite, dodici finali ed è tutto ancora aperto. Sarebbe importante per il Napoli accorciare in queste due giornate di campionato, per poi avere la possibilità di avvicinarsi concretamente ai nerazzurri di Bergamo il 2 luglio, giorno dello scontro diretto. Contro Hellas e Spal, il Napoli, quindi, dovrà fare necessariamente bottino pieno per sperare e provarci concretamente.