Napoli – Poche parole, un solo obiettivo: Champions. Il discorso di ADL alla squadra

Non sarà semplice per il Napoli raggiungere e, magari, superare l‘Atalanta per la zona Champions. Con il recupero contro il Sassuolo, i nerazzurri di Bergamo si sono portati a più 12 dal Napoli di Gattuso. Di certo il distacco è importante, ma gli azzurri hanno tutte le intenzioni di provarci seriamente. In un’annata difficile e particolare, ora il Napoli non ha nulla da perdere. Forte anche della vittoria della Coppa Italia, la squadra partenopea non vuole lasciare nulla al caso. Saranno 12 finali, 12 partite per provare ad agguantare la zona Champions. L’intera società crede nel quarto posto, il presidente De Laurentiis ci crede fortemente. L’edizione odierna di Tuttosport scrive di alcune parole del patron azzurro alla squadra: “Niente cali di concentrazione, proviamo a vincerle tutte”.

Poche parole, un solo obiettivo: Champions.