Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live in cui sono stati affrontati diversi argomenti inerenti il Napoli e non solo.

Talk su Napoli-Juventus

La trasmissione è iniziata con un nuovo talk su Napoli-Juventus a distanza di quasi una settimana dalla vittoria della sesta Coppa Italia. Un trionfo che in pochi si sarebbero aspettati, perchè si affrontava una squadra come la Juventus e un allenatore come Maurizio Sarri. Le stesse sensazioni si sono avute al momento dei calci di rigore, in quanto il livello dei rigoristi bianconeri, almeno sulla carta, era superiore. La conquista del trofeo nazionale, secondo Davide Luise e Michele Cecere, ha rivitalizzato la stagione del Napoli e ha complicato quella della Juventus, che ha perso la seconda finale stagionale. E, dal momento che si parla di una società che ha delle aspettative molto alte, la posizione di Maurizio Sarri potrebbe essere in discussione.

Sui portieri

David Ospina non ha giocato contro la Juventus perchè squalificato, ma la prestazione di Alex Meret ha smentito qualsiasi dubbio che si nutriva nei confronti del giovane portiere italiano. L’ex Udinese e Spal ha giocato con personalità, dimostrandosi affidabile anche con i piedi, uno dei pochi difetti per cui Gattuso gli preferisce il colombiano. L’ottima partita è stata poi coronata con il rigore parato a Dybala.

Sul catenaccio

Il nostro esperto Michele Cecere, ha parlato così sul tema del catenaccio: “Penso sia assurdo dire che il Napoli faccia catenaccio. Da quando è arrivato Gattuso addirittura il Napoli fa meno contropiedi e lascia meno spazi rispetto a quando c’era Ancelotti. Con il tecnico emiliano gli azzurri subivano più gol nonostante la difesa fosse forte nei singoli. Resta il fatto che non è facile giocare contro squadre come Juventus ed Inter, che attaccano molto e costringono talvolta a chiudersi per poi ripartire”.

Su Sarri

Luise: “Il gesto di Maurizio Sarri di non stringere la mano a De Laurentiis al termine della gara potrebbe essere giustificato dalle parole del patron azzurro in una precedente intervista in cui aveva definito l’ex tecnico azzurro un traditore. Ma va detto anche che il tecnico toscano spesso risente molto delle accuse come questa”

Sugli episodi post Napoli-Juve

Matteo Salvini ha accusato i festeggiamenti, forse eccessivi, dei tifosi del Napoli. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto a modo suo, con parole anche pesanti nei confronti del segretario della Lega Nord. In fin dei conti, se si pensa che il Napoli in una stagione del genere aveva la possibilità di vincere un trofeo e una competizione in cui c’erano in gioco squadre importanti, allora le polemiche sono inutili.

Sul calciomercato

Dopo aver parlato della finale di Coppa Italia, i nostri esperti Davide Luise e Gianmarco Giordano hanno intrattenuto gli spettatori dando alcune notizie di calciomercato. Queste le loro dichiarazioni:

Giordano: “Il Napoli si è accordato con l’entourage di Kalidou Koulibaly e nel caso in cui arrivasse un’offerta soddisfacente il senegalese sarà ceduto. Su di lui ci sono squadre di Premier League come Tottenham e Newcastle, che lo vorrebbero per una questione di prestigio, e il PSG che deve fronteggiare la partenza di Thiago Silva. Ma il club più interessato sarebbe il Manchester United che a breve potrebbe formulare un’offerta. Il Napoli intanto avrebbe fissato il prezzo: 100 milioni di euro. In quanto ad un eventuale sostituto, si parla di un accordo già siglato con il Lille per Gabriel Magalhaes, un’offerta da 25 milioni al club e un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione per il brasiliano. Per chiudere il cerchio con i difensori, vi dico che Maksimovic potrebbe rinnovare presto il suo contratto ma anche Luperto potrebbe rimanere per una questione di liste al momento dell’iscrizione al campionato”.

“Dominik Szoboszlai è un giocatore che piace molto al Napoli ma come già detto il club sta pensando prima a risolvere altre questioni. Nel Napoli andrebbe a prendere il posto di Allan, non per caratteristiche ma numericamente. L’anno prossimo farebbe invece le veci di Fabian Ruiz che l’anno prossimo potrebbe tornare in Spagna”

Luise: “Elseid Hysaj sembra destinato ad essere ceduto, perchè non vede di buon occhio la concorrenza con Giovanni Di Lorenzo. Il giocatore italiano è però imprescindibile ma il Napoli potrebbe rinnovare il contratto dell’albanese per una questione tattica, ossia che può giocare su entrambe le fasce. A questo punto il candidato numero uno per la cessione sarebbe Malcuit. Callejon invece dovrà accordarsi con la società per prolungare il proprio contratto oltre il 30 giugno; al momento si dice che l’accordo non sia stato trovato. A noi risulta invece che lo spagnolo potrebbe concludere la stagione in maglia azzurra”.