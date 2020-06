KKN – Asse Napoli-Benevento, Vigorito ha chiesto un azzurro ad ADL: il retroscena

Nonostante il campionato di Serie A sia tornato, il calciomercato non si ferma. Il Napoli è a lavoro per la prossima stagione. Riguardo le possibili trattative, in uscita e in entrata, ne ha parlato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando anche un retroscena sull’asse Napoli-Benevento:

“Anche il Benevento vuole rinforzarsi per la prossima stagione in A, e Vigorito mi ha confidato che ha chiamato Aurelio De Laurentiis al suo compleanno per chiedergli un azzurro: Fernando Llorente. La risposta del patron partenopeo non è stata né positiva né negativa, gli ha detto che si sarebbero aggiornati più in là dopo aver parlato con Giuntoli e il fratello-agente. Però la notizia del giorno è: il Benevento ha chiesto ufficialmente Llorente al Napoli”.