Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto 0-2 contro il Verona. Queste le sue parole:

“Tutti i miei calciatori fanno parte del Napoli, soprattutto con i cinque cambi. Oggi era la partita di Lozano, magari la prossima sarà quella di Younes. Non mi piace portare rancore, ma bisogna andare tutti in una direzione ed allenarsi sempre al 100% quando sei in una squadra di calcio. E’ riduttivo ritenere il Napoli di oggi solo compatto, noi in fase di possesso e non possesso per me abbiamo fatto una grande partita e poche squadre ho visto giocare bene contro il Verona. Da tempo vedo che la squadra è cresciuta, nonostante con l’Inter abbiamo sofferto molto. Siamo una squadra in salute, dobbiamo migliorare nel non forzare la giocata, ma la squadra mi sta piacendo. Per quanto riguarda l’allenamento, abbiamo fatto le prime due settimane a livello aerobico, poi abbiamo lavorato su come uscire palla al piede dalla pressione dell’avversario. Ringrazio anche la società di averci messo a disposizione degli strumenti adatti con i quali i ragazzi si sono allenati bene e sono arrivati in ottima condizione. Ghoulam quando sono arrivato dava poca continuità agli allenamenti, a differenza di ora, a causa dei problemi fisici. Riesce ad accelerare e a decelerare. E’ un giocatore importante e si merita l’occasione che ha avuto oggi. Per quanto riguarda Milik, so che ha un anno di scadenza ma lui sa che per me ci sono pochi giocatori da poter prendere meglio di lui. Conosce il rispetto che ho verso di lui e il pensiero che ho di lui“.