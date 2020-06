La Gazzetta dello Sport riporta questa mattina le ultime informazioni in merito alla probabile formazione che Gennaro Gattuso manderà in campo in quel di Verona. In porta spazio nuovamente a Ospina al posto di Meret. In difesa ballottaggio Rui-Hysaj, mentre il centrocampo sarà quello che ha giocato dal primo minuto la finale di coppa.

Doppio ballottaggio invece in attacco, con Milik-Mertens e Politano-Callejon a contendersi le due maglie che affiancheranno Insigne.