Manuel Garcia Quilon, agente di Josè Callejon, come riportato dal portale Transfer20.com ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dello spagnolo e sulle voci di un possibile accordo con il Granada:

“Il pre-accordo con Granada non è affatto vero, abbiamo offerte molto migliori, in particolare quello che Napoli ci offre per rinnovare. Napoli? Ci sono conversazioni, ma niente di più”